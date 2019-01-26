РИАМО - 26 янв. Полицейские задержали подозреваемого – жителя Подмосковья – в продаже алкоголя несовершеннолетней в одном из магазином в столице, возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В ходе совместной проверки с сотрудниками общественной организации полицейские установили, что в одном из пивных магазинов на улице Новый Арбат продавец-кассир – 31-летний мужчина, проживающий в Подмосковье, осуществил продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку», – говорится в сообщении.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.