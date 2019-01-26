РИАМО - 26 янв. Коммунальщики Химок убирают центральные улицы и магистрали, а также дворовые территории от снега, всего задействовано свыше 160 единиц техники, в субботу на Московский регион обрушился сильнейший с начала года снегопад, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Спуски и подъемы обработаны противогололедной смесью. От снега расчищают территории вблизи остановок и пешеходных зон. В уборке также задействовано более 1 тысячи человек. С начала зимы было вывезено более 81 тысяч кубометров снега», – говорится в сообщении.

По словам заместителя главы администрации городского округа Химки Виталия Турчанинова, силами коммунальных служб округа проводится также очистка от наледи кровель жилых домов.

«Для оперативной работы сформировано несколько десятков бригад альпинистов», – добавил Турчанинов.

Кроме того, администрацией Химок и строительными компаниями округа была достигнута договоренность по предоставлению помощи при уборке снега и льда, в случае необходимости дополнительно привлекается порядка 50 единиц техники.

На Московский регион в субботу обрушился сильнейший с начала года снегопад, на дорогах гололедица, снежные заносы. Высота снежного покрова к концу субботы составит около 40 сантиметров. Снегопад будет идти не прекращаясь в течение 45 часов.