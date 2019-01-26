РИАМО - 26 янв. Буксующие фуры затруднили движение на нескольких участках МКАД, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного ГИБДД.

«Из-за снега затруднено движение на нескольких участках МКАД, фуры буксуют, но сейчас есть, а через несколько минут их убирают», – сказал собеседник агентства.

Она добавила, что буксующая фура была также на Новорижской эстакаде.

Движение на дорогах столицы крайне затруднено, много ДТП, на трассах гололедица, снежные заносы. На город обрушился сильнейший с начала зимы снегопад, по прогнозам, за выходные выпадет почти половина от месячной нормы осадков. Видимость в столице к обеду субботы уже уменьшилась до 1 километра, в Подмосковье – до 500 метров. Высота снежного покрова к концу субботы составит около 40 сантиметров.