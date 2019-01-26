РИАМО - 26 янв. Стали известны подробности полнометражного сиквела к сериалу «Во все тяжкие», в частности, раскрыт актерский состав картины, сообщает в субботу Газета.ru.

«В фильме примет участие актер Брайан Крэнстон, сыгравший главного персонажа Уолтера Уайта. В картине также будут задействованы Джонатан Бэнкс (Майк), Джесси Племонс (Тодд), Чарльз Бейкер (Тощий Пит) и другие исполнители», – говорится в сообщении.

Фильм будет носить название Greenbrier.