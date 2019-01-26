РИАМО - 26 янв. В Подмосковье из-за снегопада в ДТП на Симферопольском шоссе попали более 50 автомобилей, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер регионального главка МВД РФ по региону.

Обильные снегопады в Московском регион будут идти, не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Ранее в городском округе Чехов на 26 километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение 17-и транспортных средств, а на 58 километре – столкновение 10-и транспортных средств, в авариях пострадавших нет.

«Всего в ДТП попали около 50 автомобилей, на Симферопольском шоссе три очага ДТП», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники полиции.

В связи со снегопадом дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. В настоящее время в работах по очистке и обработке региональных дорог области задействовано 610 единиц спецтехники, в том числе более 400 комбинированных дорожных машин. Обследование сети проводится постоянно, и при необходимости на линию будет выведена дополнительная техника.

Массовое ДТП на трассе М‑2 «Крым» в Подмосковье. ВИДЕО>>