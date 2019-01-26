РИАМО - 26 янв. Россиянин Александр Самарин завоевал серебро в одиночном мужском катании на чемпионате Европы в Минске, сообщает в субботу РИА Новости.

«Испанский фигурист Хавьер Фернандес победил в одиночном мужском катании на чемпионате Европы в Минске, россиянин Александр Самарин завоевал серебро. В субботу одиночники представляли произвольную программу. Фернандес по сумме двух прокатов получил 271,59 балла. В активе Самарина 269,84 балла. Бронза у итальянца Маттео Риццо (247,08)», – говорится в сообщении.

Еще один россиянин – Михаил Коляда – лидировал после короткой программы, но неудачно выступил в произвольной программе и занял в итоге 5-е место, Максим Ковтун (216,18) стал 14-м.

27-летний испанец Фернандес выиграл седьмой чемпионат Европы подряд. Ранее он сообщил, что соревнования в Минске станут последними в его спортивной карьере.