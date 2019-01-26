РИАМО - 26 янв. Во Дворце спорта «Мегаспорт» прошел форум «Молодой предприниматель Москвы», который посетили 10 тысяч студентов, а также школьники, команды в режиме нон-стоп разрабатывали свои проекты – лэндинговые страницы – под руководством наставников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Победила команда, предложившая создать кафе по мотивам комиксов Marvel: в нем можно заказать бургер в виде любимого супергероя. Она состояла из 11 человек (пять юношей и шесть девушек). Капитан – студент первого курса Российского университета дружбы народов. А самый младший участник учится в 11-м классе одной из столичных школ», – говорится в сообщении.

Идея ребят набрала в группе «ВКонтакте» 550 лайков меньше чем за час. Голосование проходило во время самого форума. Теперь ребята смогут пройти обучение в бизнес-акселераторе. Это углубленная программа обучения предпринимательским навыкам, которая стартует в конце февраля в рамках второй части проекта «Бизнес-уик-энд».

Другие команды предлагали не менее интересные идеи. Среди них – мобильный сервис, который поможет ориентироваться среди любимых торговых центров и уведомлять о скидках, онлайн-портал с системой тестирования и обучения современному искусству, образовательные программы с использованием виртуальной реальности.

В форуме участвовали также и известные столичные бизнесмены – генеральный директор компании по продаже настольных игр Дмитрий Кибкало; основатель проекта по производству шерстяных свитеров Сергей Косенко и основатель онлайн-школы английского языка Георгий Соловьев.

Прошедший форум – это заключительная часть первого цикла тренингов и квестов в рамках молодежного проекта для успешного старта «Бизнес-уик-энд». За первые три месяца его работы квесты и интенсивы посетили более 12 тысяч человек.

По состоянию на начало 2019 года в столице насчитывается более 64 тысяч предпринимателей в возрасте до 25 лет (это 8% от числа московских предпринимателей). Для них в городе постоянно проходят разноформатные бесплатные обучающие семинары и тренинги, где выступают уже успешные бизнесмены и профессиональные бизнес-тренеры. Одна из самых популярных тематик обучения – маркетинг, формирование эффективной команды, создание бизнес-модели, налоговый и бухгалтерский учет, личная и профессиональная эффективность.

Для начинающих предпринимателей открыта бесплатная стартап-школа МБМ. Там тестируют бизнес-идеи, изучают упаковку продуктов, рекламу и управление продажами.

Предпринимательским навыкам учат еще и на профессиональных курсах «Технограда», который открылся на ВДНХ в сентябре. Там помогают освоить 45 профессий. Работают и отдельные курсы по предпринимательству и обучению «софт скиллс» (навыкам общения, презентации, ведения переговоров).