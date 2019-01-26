Мощнейший снегопад накрыл Московский регион в субботу утром 26 января. По данным Гидрометцентра России, этот снегопад может стать самым сильным за последние 68 лет, к утру понедельника выпадет более 20 сантиметров осадков. Как Москва и область борется со стихией и какие меры предосторожности нужно соблюдать при такой погоде, читайте в материале РИАМО.

Испытание на 45 часов

По данным синоптиков центра погоды «Фобос», снегопад в Московском регионе будет набирать обороты, и к вечеру 26 января только усилится. «Видимость ухудшится до 1 километра, возможно возникнут проблемы с наземным и воздушным транспортом», - сообщил собеседник РИАМО. Он уточнил, что таким образом сильные снегопады будут идти в Москве и области не прекращаясь в течение ближайших 45 часов, выпадет около 20% месячной нормы осадков, или почти половина всей месячной нормы. Синоптики отмечают, что самый сильный снегопад днем в субботу был зафиксирован в подмосковной Кашире и в новой Москве.

В связи с непогодой в регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра и метели. Горожан предупреждают о возможном повреждении линий электропередач и деревьев. Также опасны плохо закрепленные рекламные конструкции.

Максимальная температура воздуха в Москве в субботу состоавит – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов.

Порывы ветра – до 17 метров в секунду.

На ослабление снегопада можно рассчитывать лишь в ночь на понедельник, 28 января, а днем он уже небольшой и местами.

Коммунальщики в боевой готовности

Коммунальные службы Москвы и области заранее подготовились к предстоящей стихии, и в настоящее время работают в усиленном режиме.

Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что на уборке города будет работать около 12 тысяч единиц техники. Также будут работать снегосплавные пункты. На данный момент в столице действуют 56 стационарных пунктов и 38 мобильных установок.

Дорожники Подмосковья с начала снегопада продолжают трудиться в усиленном режиме работы, дороги от снега очищают более 600 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, обследование дорожной сети проводится постоянно, и в случае необходимости на линию может быть выведена дополнительная техника. В министерстве уточнили, что, в соответствии с ГОСТ во время снегопада на проезжей части допускается наличие снега толщиной от 2 до 4,5 сантиметров.

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Советы водителям

Так как в ближайшие дни на дорогах столицы прогнозируются сильные затруднения из-за гололедицы, метели, повышается риск ДТП, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть аккуратными и соблюдать правила дорожного движения.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) напоминает водителям о главных слагаемых успеха на дорогах во время снегопада: внимание, аккуратность, дистанция, низкая скорость. «А еще можно просто поехать на метро», – отмечает в сообщении ЦОДД.

В усиленном режиме будут работать экипажи дорожного патруля ЦОДД. В эти выходные на дорогах столицы и на МКАД будут дежурить 16 экипажей патруля – они помогут застрявшим в сугробах водителям, окажут помощь в оформлении европротоколов при мелких ДТП, помогут в случае любой нештатной ситуации на дороге.

Пробки и ДТП

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в субботу днем загруженность столичных дорог оценивалась в шесть баллов из десяти возможных. Сильные затруднения были зафиксированы на Садовом и Третьем транспортном кольцах. «Стояли» улицы в центре города: Москворецкая набережная, Тверской бульвар, Моховая улица, улица Знаменка, а также север Третьего транспортного кольца. Днем было сложно на МКАД: на внешней и внутренней стороне на севере магистрали, на юге и юго-западе дороги.

По прогнозу сервиса, после 17:00 загруженность дорог будет оцениваться в пять баллов.

Сразу несколько аварий с участием трех десятков автомобилей произошли утром в субботу на трассе в Московской области.

Первое ДТП произошло на 26-м километре автодороги М-2 «Крым» с участием 17 машин, а на 58-м километре – столкновение 10-и транспортных средств. В авариях пострадавших нет, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Однако, в связи с ДТП на федеральной трассе М-2 «Крым» в настоящее время изменена схема движения автобусов «Мострансавто», отправляющихся из Подольска, Серпухова и Чехова.

Массовое ДТП на трассе М‑2 «Крым» в Подмосковье. ВИДЕО>>

В аэропорт - электричкой

В субботу утром в аэропортах Московского региона уже задержали и отменили почти 30 рейсов. Накануне из-за снегопада «Аэрофлот» отменил 131 рейс, вылетающий и прибывающий в «Шереметьево».

Пассажирам, вылетающим в субботу из Москвы, рекомендуют добираться до аэропортов аэроэкспрессами и выезжать с большим запасом по времени.

Между тем в пресс-службе МЖД отмечают, что уборка снега на Московской железной дороге ведется в штатном режиме, в ней задействованы более 80 единиц специальной техники и 1,5 тысячи человек.

По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы. Для этих целей существует резерв: всего к зимнему сезону подготовлено более 160 единицы различной снегоуборочной железнодорожной техники, уточнил сотрудник пресс-службы МЖД.

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Когда уберут снег

Порядок зимней уборки в Подмосковье регламентируется областным законом № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

В первую очередь должны быть очищены от снега и наледи остановки общественного транспорта, внутридворовые проезды, контейнерные площадки и подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные зоны. Все это коммунальщики должны сделать за 12 часов после окончания снегопада.

В течение суток после снегопада снег должны вывезти с остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и других), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов.

На несвоевременную уборку во дворе для начала можно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Контакты обычно указывают в квитанциях за коммунальные услуги. Часто информацию вывешивают на доске объявлений в подъезде дома или у подъезда.

Если обращение в управляющую компанию не дало результатов, жителям Подмосковья стоит позвонить на «горячую линию» местной администрации. Если «горячей линии» нет, обратитесь в секретариат – там подскажут ответственного за уборку.

По всем фактам плохой уборки снега также можно обращаться на «горячую линию» Госадмтехнадзора Московской области по номеру+7 (498) 602-83-49&

Москвичи также могут обратиться в управляющую компанию своего дома и в Мосжилинспекцию.

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