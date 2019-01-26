РИАМО - 26 янв. Инспекторы ГИБДД призывают водителей Москвы быть внимательными на дорогах из-за снегопада, соблюдать скоростной режим и не создавать препятствий для работы коммунальной техники, говорится в сообщении пресс-службы инспекции.

По данным предварительного прогноза погоды, составленного Гидрометеорологическим бюро Москвы и Московской области, уже начавшийся в городе снегопад продолжится в течение суток.

«В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. К вечеру возможно образование снежной наледи», - говорится в сообщении.

Также Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники. Водителям следует проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.

«Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности», - подчеркивается в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий личный состав столичной Госавтоинспекции нацелен на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения.