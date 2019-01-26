РИАМО - 26 янв. В субботу в аэропортах Московского региона задержали и отменили 55 рейсов, больше всего отмененных рейсов в «Домодедове», по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту «Внуково» задерживается 11 рейсов, один отменили. В «Домодедове» задержано 12 рейсов, еще столько же отменено. В «Шереметьеве» 18 рейсов задержаны.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживается два рейса, один отменен.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и(или) акустической форме.

Обильные снегопады в Москве будут идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы.