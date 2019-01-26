РИАМО - 26 янв. Автобус №480 «Мострансавто» курсирует не по расписанию из-за ДТП на 57-м километре федеральной трассы – Новорижском шоссе, движение в сторону Москвы и области затруднено, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Днем в субботу на 57-м километре Новорижского шоссе в городском округе Истра столкнулись 15 автомобилей, пострадал один человек.

«В связи с массовым ДТП на 57-м километре федеральной трассы – Новорижском шоссе – затруднено движение в сторону Москвы и области. Движение автобусов «Мострансавто» №480 Истринского АТП осуществляется вне расписания, по фактическому прибытию», – говорится в сообщении.

Ранее в связи с ДТП на федеральной трассе М-2 «Крым» также изменилась схема движения некоторых автобусов «Мострансавто»: №№ 1365, 423, 428, 458, 363, 397, 359, 426, 435.

Снегопад в Московском регионе будет идти, не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра. Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму.