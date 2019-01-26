РИАМО - 26 янв. В уборке дворов и общественных пространств в Подмосковье задействованы более 1,7 тысячи единиц техники и 8 тысяч человек, сообщил РИАМО в субботу вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

«В связи с сильным снегопадом организации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья приведены в режим повышенной готовности. В уборке дворов и общественных пространств Подмосковья задействовано более 8 тысяч сотрудников ЖКХ и около 1,7 тысячи единиц уборочной спецтехники», - сказал Пестов.



По его словам, для ликвидации технологических нарушений на объектах коммунального комплекса в готовности находятся специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.



«В ее арсенале есть вся необходимая спецтехника – мобильные котельные, мобильная канализационно-насосная станция и передвижные электростанции. Данная техника позволяет в случае необходимости оперативно восстановить работу коммунальных систем по временной схеме и обеспечить нормальное функционирование социальных объектов и жилого фонда на время устранения технологических сбоев», - подчеркнул вице-губернатор.



Для оперативного восстановления энергоснабжения потребителей в Подмосковье сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК» в составе более 4,5 тысяч специалистов. Они обеспечены всем необходимой спецтехникой. Кроме того, подготовлено более 1 тысячи дизельных электростанций различного класса мощности, заключил Пестов.