РИАМО - 26 янв. Видимость в столице уменьшилась до 1 километра, в Подмосковье – до 500 метров, снегопад достиг наивысшей интенсивности, сообщил РИАМО в субботу синоптик центра погоды «Фобос».

«К середине дня снегопад в Москве достиг наивысшей интенсивности. И по метеоклассификации означает непрерывный сильный снег. В Москве видимость уменьшилась до 1 километра, в Подмосковье – до 500 метров. Температура – минус 11 градусов ровно. Порывы ветра достигают 12–14 метров в секунду», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сугробы выросли уже на 5 сантиметров, к концу дня ожидается еще столько же. Таким образом высота снежного покрова к концу субботы составит около 40 сантиметров.

«Вечером и в ночь на воскресенье снегопады продолжатся лишь немного уменьшив свою интенсивность. Температура воздуха в Москве повысится до минус 6–8 градусов», – уточнил собеседник.

Снегопад, обрушившийся на Московский регион в субботу, стал самым сильным с начала зимы.