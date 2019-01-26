РИАМО – 26 янв. На столицу в субботу обрушился сильнейший с начала года снегопад, на дорогах гололедица, снежные заносы, загруженность дорог оценивается в нехарактерные для субботы семь баллов, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«На дорогах семь баллов, много ДТП, машины едут медленно. Выбираться куда-то сейчас на автомобиле – не лучшая идея. В ближайшие часы снегопад будет продолжаться. Поэтому если решитесь выйти из дома, на городском транспорте будет быстрее и безопаснее», – говорится в сообщении.

Снегопад в Москве будет идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра. Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму.