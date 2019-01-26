РИАМО – 26 янв. В прошлом году инвесторы построили в столице девять спортивных сооружений, оснащенных самым современным оборудованием, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ведем активную работу с инвесторами: за прошлый год они построили для города девять спортивных объектов. Самым масштабным проектом стала реконструкция легендарного стадиона «Динамо», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, все спортивные объекты построены с учетом мировых тенденций развития спортивной индустрии, оснащены по последнему слову спортивной моды, но главное – предоставляют возможности для занятий всем возрастным группам населения.