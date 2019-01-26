РИАМО – 26 янв. На Московский регион в субботу обрушился сильнейший с начала текущего года снегопад, за выходные может выпасть почти половина от месячной нормы осадков, в связи с чем ситуация на дорогах осложняется, москвичей просят сообщать обо всех неисправностях на дорогах для их оперативного устранения, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Сложная погода на выходных: рекордный снегопад, метель, ветер, гололед. Плохая видимость и затруднения на ключевых улицах. Очень нужно, чтобы все светофоры работали, а знаки были на своих местах. Заметите, что с ними что-то не так, звоните 3210. Пройдем сквозь снегопад вместе», – говорится в сообщении.

Снегопад в Москве будет идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра. Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму.