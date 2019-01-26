РИАМО - 26 янв. Российская фигуристка Алина Загитова не сохранила титул чемпионки Европы, на первенстве в Минске она стала второй, уступив Софье Самодуровой, сообщает Газета.ru.

«На проходящем в Минске первенстве континента Загитову сенсационно опередила другая россиянка – Софья Самодурова. По мнению заслуженного отечественного тренера Татьяны Тарасовой, в действиях олимпийской чемпионки отчетливо видна усталость», – говорится в сообщении.

При этом фигуристка Загитова едва сдерживала слезы, а на пресс-конференции извинилась перед болельщиками.

«Я хочу сказать всем моим болельщикам и всей аудитории спасибо за поддержку. Она очень помогает мне, хочу извиниться перед ними за не очень удачный прокат. Я очень дорожу тем, что столько людей болеют и переживают за меня», – сказала Загитова

На чемпионате Европы по фигурному катанию среди женщин-одиночниц золото завоевала 16-летняя россиянка Софья Самодурова, опередив соотечественницу Алину Загитова и финку Вивеку Линдфорс. Победительница непревзойденно откатала и короткую, и произвольную программу, сумев воспользоваться ошибками Загитовой.

«Еще одна россиянка Станислава Константинова, которая в первый день соревнований плохо исполнила короткий номер, в произвольной программе исправилась, однако в итоге финишировала лишь четвертой», – уточняется в материале.