РИАМО – 26 янв. Власти Москвы планируют завершить реконструкцию Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАД в ноябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«Проектом предусмотрена реконструкция и строительство дополнительных участков Дорожной улицы протяженностью 6,67 километра, возведение эстакады на пересечении с железнодорожными путями, а также реконструкция прилегающих улиц со строительством трех подземных пешеходных переходов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что наиболее важной частью проекта станет эстакада через железнодорожные пути протяженностью более 170 метров.

«Эстакада шириной почти 19 метров обеспечит пропуск транспорта по двум полосам движения в каждом направлении. Также будут обустроены полосы безопасности и установлено центральное разделительное ограждение», – пояснил Хуснуллин.

По словам заместителя мэра, реконструкция Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАД позволит обеспечить еще один удобный выезд автотранспорта на кольцевую магистраль и разгрузить Варшавское шоссе.

Ранее Хуснуллин отмечал, что помимо крупных хордовых магистралей в городе активно будут реконструироваться и строиться дороги районного значения.

«Это будут небольшие по длине дороги, но они важны для разгрузки скоростных магистралей и улучшения транспортной доступности каждого района, каждого квартала. Мы хотим построить около 100 таких дорог-связок», – сообщил глава Стройкомплекса.