РИАМО – 26 янв. Французский композитор Мишель Легран ушел из жизни в возрасте 86 лет, он написал музыку ко многим известным картинам, в частности, к фильму «Шербурские зонтики», передает в субботу Газета.ru.

Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь.

«Легран трижды получал «Оскар» за лучшую композицию. Также он является пятикратным обладателем премии «Грэмми» и лауреатом «Золотого Глобуса», - отмечается в сообщении.

Он написал музыку ко многим известным картинам, в частности, к фильму «Шербурские зонтики».

Также композитор работал с такими прославленными исполнителями, как Шарль Азнавур, Фрэнк Синатра и Барбара Стрейзанд.