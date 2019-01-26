РИАМО – 26 янв. Согласно данным доклада Минприроды РФ, Забайкальский край стал лидером рейтинга регионов России с самым грязным воздухом, далее следуют Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области, передает RT.

«Данные представлены на основании зафиксированной в 2017 году наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень 5 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация)», - отмечается в материале.

Ранее на сайте издания сообщалось, что был составлен экологический рейтинг регионов России по итогам осени 2018 года. Так, регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай.

В 2017 году в Минприроды назвали самые загрязненные города России. В топ-20 списка попали Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск.