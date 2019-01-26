РИАМО - 26 янв. В Москве перевели под домашний арест школьников, подозреваемых в покушении на сверстника, сообщил РИАМО в субботу ответственный секретарь ОКН Москвы Иван Мельников.

«Да, школьников перевели под домашний арест. Им изменили меру пресечения с содержания под стражей», – сказал Мельников.

Ранее Чертановский суд Москвы заключил под стражу двух восьмиклассников из-за покушения на убийство своего сверстника. Поводом стал конфликт в соцсетях.