РИАМО - 26 янв. В этом году планируется открыть первые в столице здания начальных школ, трансформируемых при необходимости в детские сады, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики Москвы.

«Идея строительства зданий-трансформеров возникла несколько лет назад. Были разработаны типовые архитектурно-технические решения комбинированного блока начальных (БНК) классов с дошкольным отделением. И первые два таких объекта мы планируем сдать уже в этом году», – отметил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, уже полностью возведен конструктив такого объекта в районе Южное Бутово на улице Адмирала Лазарева. Ведутся работы по внутренним инженерным сетям, отделке помещений и фасада.

«Также завершаются работы по возведению комбинированного блока начальных классов с дошкольным отделением на 300 мест. Этот трансформер появится в районе Куркино на Воротынской улице. Рабочие уже приступили к внутренним специальным работам и отделке фасада», – сказал Хуснуллин.

Такие здания могут попеременно быть начальной школой, детским садом или комбинированным образовательным учреждением, сочетающим дошкольные группы и учебный корпус. Здание будет менять свое назначение в зависимости от потребности района.

«Изменение функционала происходит за счет внутреннего переустройства помещений и их переоборудования. Конструкции здания при этом перестраивать не надо. Вся процедура переоборудования занимает время летних каникул. Такое использование зданий обойдется гораздо дешевле, чем строительство еще одного нового здания», – отметил Хуснуллин.