РИАМО - 26 янв. Росавтодор мобилизовал 3150 единиц спецтехники для обеспечения проезда по трассам ряда регионов страны, где идет сильный снегопад, в частности, техника расчищает дороги в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Федерального дорожного агентства.

По информации Гидрометцентра России, 26 и 27 января сложной продолжает оставаться метеообстановка в регионах Приволжского федерального округа, Республике Алтай, Алтайском крае, Курской, Воронежской, Белгородской, Московской, Калужской, Липецкой, Ярославской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, ожидается ухудшение погодных условий. Выпадет сильный снег, местами метель, ветер до 25 метров в секунду.

«Дорожные предприятия принимают все необходимые меры по обеспечению безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения. К работам по очистке и превентивной обработке покрытия противогололедными материалами привлечено около 3150 единиц уборочной техники. На спусках, подъемах, опасных участках трасс организовано дежурство эвакуационной техники», - отмечается в сообщении.

Ситуация на автодорогах круглосуточно отслеживается с помощью постов метеоконтроля. Информация с датчиков в режиме онлайн поступает на пульт оперативных дежурных, что позволяет координировать действия дорожных служб.

Росавтодор просит автомобилистов соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники. При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться в ситуационный центр ведомства: 8 (495) 870-97-55, 8 (495) 870-97-87, 8 (495) 870-97-99.