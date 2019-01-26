РИАМО - 26 янв. В Москве затруднено движение из-за снегопада, в связи с чем водителям рекомендуют оставить автомобиль дома и воспользоваться городским транспортом, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Снегопад в Москве будет идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра. Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму.

«Движение в городе затруднено, местами очень. Особенно сложно на МКАД, ТТК - буксуют грузовики. Дорожный патруль там работает в усиленном режиме. Также на дорогах коммунальная техника. Наш совет: машину оставьте дома, сегодня лучше на городском транспорте, метро работает штатно», - отмечается в материале.