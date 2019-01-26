РИАМО - 26 янв. В московском аэропорту «Шереметьево» двух пилотов самолетов авиакомпании «Аэрофлот» пытались ослепить лазером, передает РЕН ТВ.

«Накануне вечером в столичном аэропорту «Шереметьево» пилотов двух лайнеров авиакомпании «Аэрофлот» пытались ослепить лазером. Первый инцидент произошел в 18:48 при заходе на посадку пассажирского самолета, следовавшего рейсом Волгоград– Москва. Воздушное судно приземлилось благополучно», – говорится в сообщении.

Второй случай зафиксировали спустя час. Самолет RRJ-100 рейсом Подгорица – Москва совершал посадку в столичном аэропорту. Капитану этого лайнера также удалось совершить благополучную посадку.