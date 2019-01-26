РИАМО - 26 янв. В связи с ДТП на федеральной трассе М-2 «Крым» изменена схема движения автобусов «Мострансавто», в частности, изменилось движение маршрутов №№ 1365, 423, 428, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В 12:00 в городском округе Чехов на 26-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение 17 транспортных средств, а на 58-м километре – столкновение 10 транспортных средств. В авариях пострадавших нет.

«В связи с ДТП на федеральной трассе М-2 «Крым» изменена схема движения автобусов «Мострансавто» по маршрутам №№ 1365, 423, 428 Чеховского ПАТП, автоколонна 1790; город Серпухов, маршруты №№ 458, 363, 397, 359, автоколонна 1788; город Подольск, маршруты №№ 426, 435», – говорится в сообщении.

При этом автобусы из области в Москву следуют в объезд по старому Симферопольскому шоссе, через поселок Львовский. Обслуживание маршрутов осуществляется вне расписания, по фактическому прибытию.

Массовое ДТП на трассе М‑2 «Крым» в Подмосковье. ВИДЕО>>