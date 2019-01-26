РИАМО - 26 янв. Еще на сутки Москва останется в плену снегопадов, атмосферный фронт, не снижая активности, будет держаться до вечера воскресного дня, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сохранятся сильные снегопады, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром, в отдельных районах с метелями, видимость местами ухудшится до 200-500 метров», - отмечается в материале.

Расчетное количество осадков с 9 часов утра 26 января до 21 часа 27 января может составить 17-20 миллиметров, прирост снега 17-20 сантиметров.

На ослабление снегопада можно рассчитывать лишь в ночь на понедельник, 28 января, а днем он уже небольшой и местами.