РИАМО - 26 янв. Метрополитен принял меры по борьбе со снегопадом, который разбушевался в столице, рабочие подземки расчищают подходы ко всем вестибюлям, лестницы и платформы на поверхности земли, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«Свыше полутора тысяч сотрудников мосметро борются с последствиями снегопада: более тысячи расчищают подходы ко всем вестибюлям, лестницы и платформы на поверхности земли, а еще порядка 500 сотрудников чистят пути на наземных участках линий и территории депо», - говорится в сообщении.

Снегопад в Москве будет идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра. Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму.