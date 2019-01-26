РИАМО – 26 янв. Число снегоуборочной и снеговывозящей техники в Москве увеличили до 12 тысяч единиц, коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщает в субботу «Интерфакс».

Такое решение принято в связи с сильными снегопадами в городе.

«В 14:00 техника вышла на очередное повсеместное прометание», - сказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее власти Москвы сообщили, что к ликвидации последствий сильного снегопада в столице подготовлено около 9 тысяч единиц спецтехники.

Коммунальные службы города из-за сильного снегопада в ближайшие несколько дней будут работать в усиленном режиме.

Снегопад в Москве будет идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра. Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму.