РИАМО – 26 янв. Загруженность дорог в столице оценивается в семь баллов из десяти максимальных в обед в субботу, ситуация улучшится только к 18:00 – в это время на дорогах прогнозируют пять баллов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В частности, зафиксирована большая пробка на внутренней стороне МКАДа, от Варшавского шоссе до Профсоюзной улицы. В пробке длиной 7,9 километра можно потерять 1 час 6 минут, что на 53 минуты больше обычного.

Также зафиксирована необычно сложная дорожная ситуация на Дмитровском шоссе, от Базарово до Московского Малого кольца. В пробке длиной 6,1 километра можно потерять 57 минут, что на 50 минут больше обычного.

Плотное движение зафиксировано на Кутузовском проспекте, загруженность магистрали в центр – 7 баллов, что на 4 балла выше обычного. Заторы есть и на Звенигородском и Волоколамском шоссе.

Снегопад в Москве будет идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра. Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму.