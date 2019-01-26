РИАМО – 26 янв. В Московском регионе продолжает набирать обороты снегопад, синоптики отмечают, что сильнее всего он идет в подмосковной Кашире и новой Москве, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атмосферный фронт охватил своим влиянием столичный регион. На 13:00 в Москве уже выпало от 3 до 5 сантиметров снега. Расчетное количество осадков, которое может выпасть до 21:00, составит до 10 миллиметров. Ожидается прирост снега до 10 сантиметров.

«Самые сильные снегопады по-прежнему наблюдаются в ТИНАО, на юго-западе и западе Москвы, в районе ТСХА сохраняется порывистый, до 13 метров в секунду, ветер, местами отмечаются метели, видимость не превышает 1 километр», – отмечается в материале.

Зона сильных снегопадов охватила и Подмосковье, в районе Каширы ветер усиливается в порывах до 14 метров в секунду.

Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметра.