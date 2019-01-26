РИАМО - 26 янв. Дорожники Подмосковья продолжают трудится в усиленном режиме работы из-за усиления снегопада, дороги от снега очищают более 600 единиц техники, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи со снегопадом дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. В настоящее время в работах по очистке и обработке региональных дорог области задействовано 610 единиц спецтехники, в том числе более 400 комбинированных дорожных машин. Обследование сети проводится постоянно, и при необходимости на линию будет выведена дополнительная техника», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в соответствии с ГОСТ во время снегопада на проезжей части допускается наличие снега толщиной от 2 до 4,5 сантиметров. Очистка проезжей части должна проводиться после окончания снегопада от 3 до 12 часов, очистка тротуаров, пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта не должна превышать 1 сутки после снегопада.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть аккуратными и соблюдать правила дорожного движения». - заключил собеседник.