В 12:00 в городском округе Чехов на 26 километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение 17-и транспортных средств, а на 58 километре – столкновение 10-и транспортных средств! В авариях пострадавших нет.
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В 12:00 в городском округе Чехов на 26 километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение 17-и транспортных средств, а на 58 километре – столкновение 10-и транспортных средств! В авариях пострадавших нет.
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