РИАМО - 26 янв. В субботу Москве начался сильнейший с начала зимы снегопад, прогнозируется выпадение почти половины от месячной нормы осадков, в связи с чем ситуация на дорогах затруднительная, столичным водителям помогают экипажи дорожного патруля, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения правительства столицы.

«Шестнадцать экипажей дорожного патруля – главные снегоборцы этого уик-энда. Они рядом с нами до последней застрявшей в сугробе машины, до последнего европротокола в ДТП, до последнего проколотого колеса», – говорится в сообщении.

На город в субботу утром обрушился сильнейший с начала зимы снегопад. Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Прогнозируется выпадение почти половины месячной нормы осадков.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу и до 27 января объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра и метели. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметра.