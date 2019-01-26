РИАМО - 26 янв. В субботу днем на дорогах столицы прогнозируются сильные затруднения из-за гололедицы, метели, повышается риск ДТП, в связи с чем водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, быть внимательными, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Этим снежным субботним утром мы напоминаем о главных слагаемых успеха сегодня на дорогах: внимание, аккуратность, дистанция, низкая скорость. А еще можно просто поехать на метро», – говорится в сообщении.

На город в субботу утром обрушился сильнейший с начала зимы снегопад. Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Прогнозируется выпадение почти половины месячной нормы осадков.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу и до 27 января объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра и метели. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметра.