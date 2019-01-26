РИАМО - 26 янв. В Москве закончили предварительное расследование уголовного дела по факту организации незаконной миграции в составе преступного сообщества, обвинение предъявлено 15 фигурантам, сообщается на сайте МВД РФ.

Как сообщалось ранее, злоумышленники в арендованных на территории столицы помещениях изготавливали поддельные миграционные документы для последующего сбыта иностранным гражданам.

«Деятельность организованной группы была пресечена оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. В отношении 14 задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находился под домашним арестом», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.