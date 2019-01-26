РИАМО – 26 янв. Между пассажирами самолета в аэропорту «Внуково» произошел конфликт, в связи с чем командир борта принял решение отказать им в полете и вернуться к месту стоянки, сообщается на сайте МВД РФ.

В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту «Внуково» поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции на борт воздушного судна, готовящегося к вылету в Канкун.

«При выходе на взлетную полосу на борту между двумя пассажирами произошел конфликт, и командир корабля принял решение отказать им в полете и вернуться к месту стоянки», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Транспортные полицейские сняли с воздушного судна двух жителей Казани – мужчину 1983 года рождения и женщину 1988 года рождения. Их доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту «Внуково». Граждане привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).