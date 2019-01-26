РИАМО - 26 янв. В субботу днем загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

На город в субботу утром обрушился сильнейший с начала зимы снегопад. Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Прогнозируется выпадение почти половины месячной нормы осадков.

Так, сильно затруднено движение транспорта на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Стоят улицы в центре города: Москворецкая набережная, Тверской бульвар, Моховая улица, улица Знаменка.

Также стоит север Третьего транспортного кольца. Затруднено движение на МКАД: на внешней и внутренней стороне на севере магистрали, на юге и юго-западе дороги.

По прогнозу сервиса, в 15:00 дорожная ситуация ухудшится, загруженность оценивается в семь баллов, после 16:00 загруженность дорог вернется к шести баллам, после 17:00 – пять баллов.