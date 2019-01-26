РИАМО – 26 янв. Порядка трех десятков автомобилей столкнулись на трассе в Московской области, первое ДТП произошло на 26 километре автодороги М-2 «Крым» с участием 17 машин, говорится в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В 12:00 в городском округе Чехов на 26 километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение 17-и транспортных средств, а на 58 километре – столкновение 10-и транспортных средств! В авариях пострадавших нет», – отмечается в материале.

Минтранс Подмосковья призывает воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметров.

В субботу в Московском регионе прогнозируется погода – минус 13–8 градусов. Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из‑за ветра и метели.

Массовое ДТП на трассе М‑2 «Крым» в Подмосковье. ВИДЕО>>