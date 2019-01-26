РИАМО - 26 янв. Пассажирам, вылетающим в субботу из Москвы, рекомендуют добираться до аэропортов аэроэкспрессами, на дорогах гололедица, снежные заносы, снегопад продлится все выходные, в связи в чем на дорогах возможны затруднения, сообщается в Twitter-аккаунте аэропорта «Внуково».

В субботу утром в аэропортах Московского региона уже задержали и отменили почти 30 рейсов. Накануне «Аэрофлот» отменил 131 рейс, вылетающий и прибывающий в «Шереметьево», из‑за снегопада. Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Это будет сильнейший снегопад в регионе с начала зимы, прогнозируется выпадение почти половины месячной нормы осадков.

«В связи с погодными условиями в Москве на дорогах возможны затруднения движения. При поездке в аэропорт мы рекомендуем воспользоваться всепогодным аэроэкспрессом или выезжать с большим запасом по времени», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу и до 27 января объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра и метели. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметра.