РИАМО - 26 янв. Несмотря на сильнейший в Московском регионе снегопад, столичный аэропорт «Внуково» работает штатно в субботу утром, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

«Аэропорт «Внуково» работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: сильный ливневый снег. Отмен рейсов по метеоусловиям «Внуково» нет. Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой самолетов и плановой очисткой ВПП от снега», – говорится в сообщении.

В субботу утром в аэропортах Московского региона уже задержали и отменили почти 30 рейсов. Накануне «Аэрофлот» отменил 131 рейс, вылетающий и прибывающий в «Шереметьево», из‑за снегопада.

Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметра.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу и до 27 января объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра и метели. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов.