РИАМО - 26 янв. Уборка снега на Московской железной дороге ведется в штатном режиме, в ней задействованы более 80 единиц специальной техники и 1,5 тысячи человек, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы МЖД.



В связи со снегопадом, пришедшим в Московский регион, для обеспечения безопасности перевозок железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов.

«Уборка снега проходит в штатном режиме. Железнодорожники заблаговременно приготовили снегоуборочную технику. Устранять последствия снегопада днем выехали 88 спецмашин, в том числе пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные. К ним на помощь подключились 1,5 тысячи железнодорожников», - сказал собеседник агентства.



По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы. Для этих целей существует резерв: всего к зимнему сезону подготовлено более 160 единицы различной снегоуборочной железнодорожной техники, уточнил сотрудник пресс-службы.



По прогнозам экспертов, сегодня в Московском регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия. В связи с этим Московская железная дорога просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.