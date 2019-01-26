РИАМО - 26 янв. Социальные сети начинают наполняться постами с видео и фотографиями о сильнейшем снегопаде за нынешнюю зиму в Москве и Подмосковье, кто-то дает советы о том, как лучше провести время в заснеженную субботу, а кто-то наслаждается прогулкой, несмотря на погоду.

Обильные снегопады в Москве будут идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра. Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра и метели. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов.

Пользователь Instagram milena_rei7777 совсем не расстроилась, что столицу в субботу накрыл снегопад, а наоборот отметила, что «прекрасная погода, много снега, больше чем достаточно».

rudkevich_anna отправилась на зимнюю свадьбу, несмотря на погоду, пожелав всем уютных выходных.

«В Москве снегопад. В такую погоду уютно укутаться в плед, и смотреть в окошко, попивая горячий чаек. Но не в нашем случае. Едем на зимнюю свадьбу сквозь ветер, буран и вьюгу. Всем уютных выходных», - пожелала Анна.

Снегопад не оставил равнодушной и sofi_demon, которая отметила, что «небо сегодня очень громко ругается снегом».

san_janych, пожелав доброго дня и снежной субботы, посоветовал всем одеваться потеплее.