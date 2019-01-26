РИАМО - 26 янв. В субботу утром в воздушных гаванях Московского региона задержали и отменили почти 30 рейсов, накануне «Аэрофлот» отменил 131 рейс, вылетающий и прибывающий в «Шереметьево», из‑за снегопада, в регионе на этих выходных прогнозируются сильнейшие осадки, в связи с чем Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, сообщается на сайте ведомства.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с многочисленными отменами и задержками авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла», – говорится в сообщении.

В настоящее время Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по установлению причин задержек и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

В субботу утром в воздушных гаванях Московского региона задержали и отменили почти 30 рейсов из-за метели. Накануне «Аэрофлот» отменил 131 рейс, вылетающий и прибывающий в «Шереметьево», из‑за снегопада. Также авиаперевозчик Utair прогнозирует задержки рейсов во «Внукове» из-за метели.

В Московском регионе сильнейший снегопад, за выходные может выпасть почти половина от месячной нормы осадков. Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметра.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу и до 27 января объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра и метели. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов.

Снегопад в Московском регионе усилится к вечеру субботы>>