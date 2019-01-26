РИАМО - 26 янв. В Москве продолжается сильнейший снегопад, в связи с чем коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, сообщил в Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодняшний и ближайшие дни будут серьезным испытанием для города. Перепад температур - до плюсовых значений. Сильные снегопады накроют Москву. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме», - отметил Собянин.

В Московском регионе на субботу и до 27 января объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра и метели. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов.

Обильные снегопады в Москве будут идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра. Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму.