РИАМО - 26 янв. В субботу в Московском регионе ожидается сильнейший снегопад, за выходные может выпасть почти половина от месячной нормы осадков, в связи с чем авиаперевозчик Utair прогнозирует возможные задержки рейсов в столичном аэропорту «Внуково», сообщается в Twitter-аккаунте авиакомпании.

«Двадцать шестого января из-за метели возможны задержки рейсов из «Внукова» в связи с дополнительной противообледенительной обработкой самолетов. Задержки могут составить от 15 минут до часа, в зависимости от трафика рейсов в аэропорту», – говорится в сообщении.

В субботу утром в аэропортах Московского региона уже задержали и отменили почти 30 рейсов.

Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметра.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу и до 27 января объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра и метели. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов.