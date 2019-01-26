РИАМО - 26 янв. Усиление снегопада ожидается вечером в субботу в Московском регионе, видимость ухудшится до 1 километра, возможно возникнут проблемы с наземным и воздушным транспортом, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».

«Передовые полчища снеговых туч уже накрывают Московский регион, вечером снегопады станут сильными. Ветер задует юго-восточный, в порывах до 10-15 метров в секунду. Видимость ухудшится до 1 километра и менее, на дорогах снежные заносы, нижний край облачности понизится до 90 метров, соответственно, возникнут проблемы с наземным и воздушным транспортными сообщениями», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что в субботу в Москве выпадет пятая часть всей месячной нормы, сугробы вырастут до 10 сантиметров. Температура воздуха начнет стремительно повышаться.



«Таким образом сильные снегопады будут идти в Москве не прекращаясь в течение ближайших 45 часов, выпадет около 20% месячной нормы осадков, или почти половина всей месячной нормы», - уточнил синоптик.