РИАМО - 26 янв. Госавтоинспекция Московской области из-за сильнейшего снегопада рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Московском регионе в эти выходные обещают сильнейший снегопад с начала зимы. Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметров.

«Управление ГИБДД по Московской области рекомендует всем участникам дорожного движения пользоваться услугами пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта, по возможности отказаться от использования личного автотранспорта», – отмечается в материале.

При возникновении сложных нештатных ситуаций обращайтесь в центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или по единому номеру 112.

С учетом неблагоприятного прогноза погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи водителям и обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия.