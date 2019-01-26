РИАМО – 26 янв. Из аэропорта «Шереметьево» из-за неубранного шасси накануне вечером прервал свой взлет после вылета дальнемагистральный лайнер, Airbus A330 направлялся из Москвы в Дели, сообщает «Интерфакс».

«Во время взлета командир связался с диспетчерами и сообщил, что не может убрать основные опоры шасси. Ему была дана команда как можно скорее возвращаться в аэропорт вылета», - говорится в сообщении.

Лайнер после выработки топлива удалось благополучно посадить.

«Во время осмотра на земле выяснилось, что по какой-то причине техники на аэродроме не сняли с опор шасси самолета страховочные механизмы и выпустили самолет в рейс», - уточняется в материале.