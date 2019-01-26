РИАМО - 26 янв. В Москве и Подмосковье до вечера 27 января объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра, на субботу «желтый» уровень погодной опасности объявлен из-за метели и снежных заносов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили из-за сильного ветра на 33 часа с 09:00 26 января. Также «желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Московского региона на 9 часов с 9:00 субботы из-за метели и снежных заносов.

Такой же уровень опасности – на 33 часа – объявили на территории Костромской, Тверской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Курской и Белгородской областей.

В субботу в столице температура воздуха составит минус 10–8 градусов. Сильные снегопады будут сопровождаться усилением ветра, морозы смягчатся. За эти выходные синоптики обещают, что выпадет почти половина от месячной нормы осадков – около 20 миллиметров. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра.